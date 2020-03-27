2020-03-27T13:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусу

Еще 777 жителей региона остаются на домашнем карантине
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусуВ Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 марта, на заседании орловского облсовета губернатор Андрей Клычков сообщил о ситуации с распространением коровирусной инфекции в регионе.

По официальным данным, сегодня с домашнего 14-дневного карантина вышли 194 человека. Инфекция у них не выявлена. Однако ранее глава региона сообщил об еще одном, третьем случае, заражения. На этот раз у мужчины, вернувшегося с женой из Бельгии.

На данный момент под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находятся 777 человек. За последние сутки эта цифра выросла почти на 300 человек. Госпитализированы 18 человек.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области горело 112 гектаров сухой травы
Орловцу, выложившему экстремистский пост в соцсетях, назначили наказание
В Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусу
Теперь три: в Орле выявили еще один подтвержденный случай коронавируса
Коронавирус в Орле: врачи присоединяются к мировому челленджу
Самоизоляция: пожилые орловцы могут попросить помощь по «горячей линии»
За день под Орлом сгорели две дачи
На Орловщине ввели режим боевой готовности против лесных пожаров
В Орле пенсионерка попала под машину на Октябрьской
Коронавирус в Орле: как записаться на тестирование
Кронавирус в Орле, новости на 27 марта: 18 человек госпитализированы, закрывается целый ряд объектов
Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: под наблюдением уже 795 человек
Улицы Орла начали мыть
Налоговики не примут орловцев в субботу
ПФР в Орловской области будет принимать только по предварительной записи
В Орле ограничат движение из-за сноса аварийных деревьев
Росгвардейцы задержали орловца, решившего не платить за новую куртку
Орловцам предлагают следить за коронавирусом через Тelegram-канал
Нерабочая неделя в Орле: транспорт с 29 марта по 5 апреля будет ходить в обычном режиме
В Орле полицейские задержали гостя из соседнего региона с «синтетикой»
В Орловской полиции опровергли информацию, распространяемую в "родительских чатах"