27 Март 2020 2020-03-27T13:12:45+03:00

В Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусу Фото: Архив "КП"

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Сегодня, 27 марта, на заседании орловского облсовета губернатор Андрей Клычков сообщил о ситуации с распространением коровирусной инфекции в регионе.

По официальным данным, сегодня с домашнего 14-дневного карантина вышли 194 человека. Инфекция у них не выявлена. Однако ранее глава региона сообщил об еще одном, третьем случае, заражения. На этот раз у мужчины, вернувшегося с женой из Бельгии.

На данный момент под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находятся 777 человек. За последние сутки эта цифра выросла почти на 300 человек. Госпитализированы 18 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU