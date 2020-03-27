2020-03-27T13:11:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Теперь три: в Орле выявили еще один подтвержденный случай коронавируса

В больницу попал 50-летний мужчина, приехавший из Бельгии
Наталья Меркулова
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В Орле подтвердили третий случай коронавирусаВ Орле подтвердили третий случай коронавирусаФото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 марта, в Орле подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.

Заболевание выявили у 50-летнего мужчины, приехавшего с женой из Бельгии. Домой супруги возвращались через Германию. В Орел они приехали 17 марта и сразу были помещены на домашний карантин.

23 марта появилась информация о положительном результате теста на коронавирус.

- Сейчас оба супруга направлены в инфекционное отделение. Ситуация находится на полном контроле, - пояснил "Комсомолке" Андрей Клычков.

Напомним, в Орловской области под наблюдением из-за коронавирусной инфекции на данный момент находится почти 800 человек, за последние сутки эта цифра подросла на 300 человек. Госпитализированы 18 человек: в больницу и. Боткина, Кромскую ЦРБ и НКМЦ им. Круглой. Число зараженных выросло до трех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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