Коронавирус в Орле: врачи присоединяются к мировому челленджу
Орловские врачи присоединяются к мировому челленджу «Мы работаем здесь для вас. Останьтесь дома для нас». Об этом в соцсетях губернатор Андрей Клычков.
Первыми фото с просьбой быть дома с 28 марта по 5 апреля поделились врачи больницы имени Боткина и детской областной больницы.
- Сейчас они стоят на «передовой» в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Давайте не будем подводить себя и других, защитим близких и окружающих нас людей. Поддержим флэшмоб, врачей и всех, кто борется с болезнью. У нас одна единственная задача – по возможности не выходить из дома, - прокомментировал ситуацию глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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