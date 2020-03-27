Самоизоляция: пожилые орловцы могут попросить помощь по «горячей линии»

27 Март 2020 2020-03-27T11:18:15+03:00

Пожилые орловцы могут попросить помощь по «горячей линии»во время самоизоляции. Фото: региональное отделение "Волонтеров Победы"

Волонтеры окажут жителям региона поддержку в быту, покупке продуктов и лекарств на время карантина

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В Орле открылся региональный волонтерский Центр помощи ветеранам в период распространения коронавируса. Волонтеры обзванивают пожилых людей и оказывают адресную поддержку.

На вечер 26 марта добровольцы Центра обзвонили порядка 200 ветеранов.

- Ветеранам и одиноким пенсионерам мы будет помогать в повседневном быту. Это необходимо, чтобы максимально ограждить их от контактов с возможными носителями вируса. Сами волонтеры соблюдают меры повышенной безопасности, все оснащены масками и перчатками, - рассказал «КП» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы».

Напомним, во время карантина всем гражданам старше 65 лет советуют быть дома. Обратиться за помощью можно по телефонам «горячей линии» Центра: 55–48–22; 42-87-58 или 59-07-54 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU