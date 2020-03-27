27 Март 2020 2020-03-27T10:58:04+03:00

За день под Орлом сгорели две дачи Фото: Архив "КП"

Огонь вспыхнул в СНТ «Рябинушка» и «Дормашевец»

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Вчера, 26 марта, в двух садовых товариществах горели дома. Обошлось без пострадавших, но владения дачников сильно пострадали.

Первый случай произошел в СНТ «Рябинушка» Орловского района. Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе полпервого дня.

- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 9 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Второй инцидент случился уже около полтретьего дня в СНТ «Дормашевец» города Орла. Здесь строение выгорело на площади 10 квадратных метров. Кровля также частично сгорела и обрушилась.

В обоих случаях причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU