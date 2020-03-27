2020-03-27T10:58:04+03:00
Происшествия

За день под Орлом сгорели две дачи

Огонь вспыхнул в СНТ «Рябинушка» и «Дормашевец»
Наталья Меркулова
Поделиться:
За день под Орлом сгорели две дачиЗа день под Орлом сгорели две дачиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вчера, 26 марта, в двух садовых товариществах горели дома. Обошлось без пострадавших, но владения дачников сильно пострадали.

Первый случай произошел в СНТ «Рябинушка» Орловского района. Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе полпервого дня.

- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 9 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Второй инцидент случился уже около полтретьего дня в СНТ «Дормашевец» города Орла. Здесь строение выгорело на площади 10 квадратных метров. Кровля также частично сгорела и обрушилась.

В обоих случаях причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области горело 112 гектаров сухой травы
Орловцу, выложившему экстремистский пост в соцсетях, назначили наказание
В Орловской области 194 человека сняли с наблюдения по коронавирусу
Теперь три: в Орле выявили еще один подтвержденный случай коронавируса
Коронавирус в Орле: врачи присоединяются к мировому челленджу
Самоизоляция: пожилые орловцы могут попросить помощь по «горячей линии»
За день под Орлом сгорели две дачи
На Орловщине ввели режим боевой готовности против лесных пожаров
В Орле пенсионерка попала под машину на Октябрьской
Коронавирус в Орле: как записаться на тестирование
Кронавирус в Орле, новости на 27 марта: 18 человек госпитализированы, закрывается целый ряд объектов
Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: под наблюдением уже 795 человек
Улицы Орла начали мыть
Налоговики не примут орловцев в субботу
ПФР в Орловской области будет принимать только по предварительной записи
В Орле ограничат движение из-за сноса аварийных деревьев
Росгвардейцы задержали орловца, решившего не платить за новую куртку
Орловцам предлагают следить за коронавирусом через Тelegram-канал
Нерабочая неделя в Орле: транспорт с 29 марта по 5 апреля будет ходить в обычном режиме
В Орле полицейские задержали гостя из соседнего региона с «синтетикой»
В Орловской полиции опровергли информацию, распространяемую в "родительских чатах"