За день под Орлом сгорели две дачи
Вчера, 26 марта, в двух садовых товариществах горели дома. Обошлось без пострадавших, но владения дачников сильно пострадали.
Первый случай произошел в СНТ «Рябинушка» Орловского района. Информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе полпервого дня.
- В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади 9 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Второй инцидент случился уже около полтретьего дня в СНТ «Дормашевец» города Орла. Здесь строение выгорело на площади 10 квадратных метров. Кровля также частично сгорела и обрушилась.
В обоих случаях причины пожара и размер ущерба устанавливаются.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»