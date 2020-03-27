2020-03-27T10:46:16+03:00
Общество

На Орловщине ввели режим боевой готовности против лесных пожаров

За ситуацией в регионе будут наблюдать с помощью дистанционного мониторинга
Наталья Меркулова
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На Орловщине ввели режим боевой готовности против лесных пожаровНа Орловщине ввели режим боевой готовности против лесных пожаровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С началом теплого сезона и сухой погоды лесопожарные службы Орловской области пришли в режим полной боевой готовности. Сейчас они ведут дистанционный мониторинг и патрулирование местности.

Во всех лесничествах разработаны и утверждены 92 маршрута наземного патрулирования на территории более 7,3 тыс. км. Тушением пожаров будет заниматься в этом году 39 мобильных групп общей численностью 117 человек.

- Спецтехника полностью подготовлена к пожароопасному сезону. Ситуация в лесах ежедневно контролируется с помощью информационной системы ИСДМ-Рослесхоз, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Жителям региона напоминают, что диспетчерская служба Управления лесами работает в круглосуточном режиме. Сообщить о том, что в лесу начался пожар или кто-то не соблюдает технику безопасности можно по телефону (4862) 59-10-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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