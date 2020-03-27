27 Март 2020 2020-03-27T10:26:58+03:00

В Орле пенсионерка попала под машину на Октябрьской. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

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Вчера, 26 марта, на улице Октябрьской в Советском районе Орла пожилую женщину сбила иномарка. Происшествие случилось утром в 8:40.

Автомобиль «Киа Рио» под управлением 24-летнего водителя, ехал со стороны Бульвара Победы на Пионерскую. Инцидент произошел в районе дома №37.

- Установлено, пенсионерка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

В результате ДТП 79-летняя женщина получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU