2020-03-27T10:09:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле: как записаться на тестирование

В областном центре действует горячая линия для желающих обследоваться
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орле: как записаться на тестированиеКоронавирус в Орле: как записаться на тестированиеФото: Архив "КП"
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Орловцев просят предварительно записываться на тестирование на коронавирус. Напомним, проводиться оно будет с 28 марта.

Запись будет вестись с 10:00 до 16:00 по телефону - 42-00-03.

- О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, узнать оперативную информацию и сообщить о том, что вы или ваши знакомые вернулись из поездки можно по телефону 42-91-82 (Управление Роспотребнадзора), 43-53-25 (Департамент здравоохранения), 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45 (Департамент социальной защиты).

ИСТОЧНИК KP.RU

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