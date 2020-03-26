Улицы Орла начали мыть
В Орле началась влажная уборка города. Улицы моют: температура позволила позволила включиться в работу спецмашинам.
Сегодня, 26 марта, в городе с весенней пылью справлялось семь поливомоечных машин.
- Уборка проводилась на территориях, на которых ранее зачищалась прилотковая часть: Октябрьском, Ленинском и Тургеневском мостах, улицах 60-летия Октября, Комсомольской и Ленинской, Московском и Кромском шоссе, - рассказали о наведении порядка города в пресс-службе администрации Орла.
Поясняется, что обочины сперва почистят, а после свое дело будут делать уже поливомоечная техника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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