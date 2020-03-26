Налоговики не примут орловцев в субботу
Налоговая инспекция в Орловской области временно перестанет принимать клиентов по субботам. Временное ограничение вступит в силу 28 марта и продлится до особого распоряжения.
Как не трудно понять, такая мера связана в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекцией в мире и, соответственно, с профилактикой.
- С понедельника по пятницу налоговые органы региона работают в штатном режиме. Однако УФНС России по Орловской области рекомендует гражданам и представителям бизнеса соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и сократить количество посещений операционных залов налоговых инспекций, перейдя на дистанционное получение услуг, - сообщает пресс-служба УФС России по Орловской области.
Номер единого контактного центра налоговой инспекции в регионе: 8-800-222-22-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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