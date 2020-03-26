ПФР в Орловской области будет принимать только по предварительной записи

26 Март 2020 2020-03-26T17:30:12+03:00

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Пенсионный фонд в Орловской области будет принимать посетителей только по предварительной записи. С 30 марта 2020 года учреждение вводит новые правила для посещения клиентских офисов, в целях профилактики распространения коронавируса.

- Записаться на прием можно через сайт ПФР или же по телефону. Кроме того еще раз напоминаем, что большинство государственных услуг ПФР клиенты (их законные представители) могут получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или портал Госуслуг, - сообщает пресс-служба Отделения ПФР в Орловской области.

Телефон горячей линии учреждения в регионе: (4862) 72-92-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU