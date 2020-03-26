В Орле ограничат движение из-за сноса аварийных деревьев
В Орле на двух улицах будет ограничено движение в начале апреля. Временные неудобства водителям придется потерпеть из-за спила деревьев.
Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, 2 апреля с 9.00 и до 16.00 временно ограничат проезд в районе домов №105-107 по улице Латышских стрелков.
3 апреля - в районе дома №136 по ул. Васильевской.
По указанным адресам будут сносить и кронировать деревья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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