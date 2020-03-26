Росгвардейцы задержали орловца, решившего не платить за новую куртку

26 Март 2020 2020-03-26T16:13:33+03:00

Инцидент произошел в одном из магазинов в Заводском районе

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Вечером 25 марта сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали мужчину, который попытался уйти из магазина одежды, не оплатив выбранную им вещь.

37-летний орловец надел на себя в примерочной дорогую куртку и спокойно отправился на выход. Требования продавцов вернуть товар, его не остановили и тогда они вызвали силовиков.

- Как оказалось, мужчина уже был неоднократно замечен в совершении различных правонарушений. Для проведения дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU