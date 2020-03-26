Росгвардейцы задержали орловца, решившего не платить за новую куртку
Вечером 25 марта сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии задержали мужчину, который попытался уйти из магазина одежды, не оплатив выбранную им вещь.
37-летний орловец надел на себя в примерочной дорогую куртку и спокойно отправился на выход. Требования продавцов вернуть товар, его не остановили и тогда они вызвали силовиков.
- Как оказалось, мужчина уже был неоднократно замечен в совершении различных правонарушений. Для проведения дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU