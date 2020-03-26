Орловцам предлагают следить за коронавирусом через Тelegram-канал

26 Март 2020 2020-03-26T15:50:46+03:00

Оперативный штаб будет выкладывать актуальную информацию в мессенджере и соцсетях

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Орловскую область будет публиковать актуальные данные в соцсетях.

Следить за информацией можно будет через официальный Тelegram-канал «Коронавирус. Информация оперативного штаба Орловской области». Подписаться можно по ссылке t.me/orel_official.

Тот, кто не зарегистрирован на этой платформе, может следить за новостями штаба в сообществе «Орловская область» в ВКонтакте или Портале региона в разделе «Коронавирусная инфекция (COVID-19)».

Напомним, по состоянию на 26 марта в области выявлено 2 заболевших, 17 человек изолированы на карантине и еще 484 под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU