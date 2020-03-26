2020-03-26T14:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Орле: транспорт с 29 марта по 5 апреля будет ходить в обычном режиме

Общественный транспорт каждый день проходит специальную обработку
Ольга СУПОНЕВА
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Транспорт дезинфицируют перед началом рабочего дня. Фото: instagram.com/denisblokhineТранспорт дезинфицируют перед началом рабочего дня. Фото: instagram.com/denisblokhineФото: соцсети
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Нерабочая неделя в Орле и области, которая является вынужденной мерой при борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не коснется общественного транспорта. С 29 марта по 5 апреля пассажиров будут перевозить в прежнем режиме.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе своего прямого эфире накануне, 25 марта. Напомним, в этот день Президент России Владимир Путин объявил будущую неделю нерабочей. Однако все система жизнеобеспечения из трудовой деятельности не выпадут (об этом подробнее можно почитать здесь).

Транспорт дезинфицируют перед началом рабочего дня. Фото: instagram.com/denisblokhine Фото: Соцсети

Транспорт дезинфицируют перед началом рабочего дня. Фото: instagram.com/denisblokhineФото: Соцсети

Что касается транспорта, то подвижный состав в ежедневном режиме проходит специальную обработку.

- Совместно с перевозчиками принимаются все необходимые меры по обеспечению профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным, железнодорожным и электротранспортом согласно рекомендациям Роспотребнадзора, - рассказал Денис Блохин, руководитель областного Департамента ТЭК, ЖКХ, строительства и транспорта.

Однако чиновники все же призывают орловцев к осторожности: лучше воздержаться от необязательных поездок в общественном транспорте. Особенно в часы пик, особенно пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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