В Орле полицейские задержали гостя из соседнего региона с «синтетикой»

26 Март 2020 2020-03-26T13:46:35+03:00

21-летний парень находится под подпиской о невыезде

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Орловские полицейские задержали жителя Тульской области. Молодой человек вел себя подозрительно. При личном досмотре у него нашли наркотики.

Фольгированный сверток сотрудники ОКОН УМВД России по городу Орлу отправили на экспертизу в исследовательский центр, подтвердивший – это «синтетика» массой 0,44 грамма.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и хранение наркотических веществ». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU