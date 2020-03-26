В Орле полицейские задержали гостя из соседнего региона с «синтетикой»
Орловские полицейские задержали жителя Тульской области. Молодой человек вел себя подозрительно. При личном досмотре у него нашли наркотики.
Фольгированный сверток сотрудники ОКОН УМВД России по городу Орлу отправили на экспертизу в исследовательский центр, подтвердивший – это «синтетика» массой 0,44 грамма.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и хранение наркотических веществ». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU