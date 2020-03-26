В Орловской полиции опровергли информацию, распространяемую в "родительских чатах"

26 Март 2020 2020-03-26T13:13:54+03:00

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В УМВД России по Орловской области опровергли информацию, которая уже не первый день бродит по так называемым "родительским чатам" в мессенджерах и социальных сетях. Сообщение гласит о том, что из-за распространения коронавируса якобы ужесточен контроль за надзором школьников: родителей, чьи дети появились в общественных местах, оштрафуют.

В редакцию "КП-Орел" также позвонили родители ученицы одной из городских школ с просьбой разъяснить: правдиво ли транслируемое сообщение? Мы, в свою очередь, обратились за комментарием в полицию.

Распространяемая в "родительских чатах" информация действительности не соответствует

- Данная информация не соответствует действительности, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Отметим, что полицейские действительно вовлечены в профилактическую работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как уже рассказывала "КП" своим читателям, участковые уполномоченные следят за соблюдением домашнего режима теми орловцами, кто вернулся из-за границы и находится в зоне риска .

ИСТОЧНИК KP.RU