«Волонтеры Победы» организуют мобильные бригады помощи для ветеранам в Орле

26 Март 2020 2020-03-26T13:31:49+03:00

«Волонтеры Победы» организуют мобильные бригады помощи для ветеранов в Орле. Фото из архива регионального отделения "Волонтеров Победы"

Поддержать пожилых людей во время самоизоляции может каждый

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Орловское отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы» организуют мобильные бригады помощи для ветеранов. Поддержать пожилых людей во время самоизоляции может каждый старше 18 лет.

Прежде всего, работа добровольцев будет заключаться доставке продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и консультационной поддержке.

- Помощь будет оказываться таким образом, чтобы не подвергать риску здоровье самих волонтера и здоровье ветеранов. Все волонтеры будут снабжены масками, перчатками и дезинфекторами, - рассказал «Комсомолке» Кирилл Ишков, региональный координатор «Волонтеров Победы».

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте движения или лично у координатора в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU