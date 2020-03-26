В Орле полицейские проверяют горожан, сидящих на домашнем карантине

26 Март 2020 2020-03-26T11:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле полицейские проверяют соблюдение орловцами, вернувшимися из очагов распространения коронавирусной инфекции, режима домашнего карантина. Согласно закону, тем, кто нарушил его, грозит ответствененость.

Ответственность за соблюдением особо режима легла на участковых, именно они оказывают содействие сотрудникам Роспотребнадзора и медикам в проведении мероприятий по контролю за пребыванием (проживанием) на территории региона граждан, прибывающих их стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области напомнили, что статьями 19.4 и 19.5 КоАП РФ, а также статьей 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) предусмотрена ответственность за несоблюдение особого режима: нарушителей могут оштрафовать.

Все, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, должны сообщить об этом в региональный Департамент здравоохранения по номерам: 8 (4862) 44-23-05 (телефон многоканальный) и 8 (4862) 43-53-25.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU