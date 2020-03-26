В Орле на перекрестке Полесской и Генерала Родина может появиться светофор

26 Март 2020 2020-03-26T11:22:37+03:00

С инициативой отрегулировать движение здесь выступили общественники и госавтоинспекторы

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В Орле активисты ОНФ обратились в горадминистрацию с просьбой установить светофор на перекретске улиц Генерала Родина и Полесской. Общественников поддержали и госавтоинспекторы.

Дело в том, что на указанном участке не раз попадали под колеса автомобилей пешеходы.

- К нам обратились жители Орла и рассказали об опасном участке дороги на пересечении этих двух улиц. С перекреста опасно выезжать на автомобиле по причине активного потока транспорта. Опасно переходить дорогу и пешеходам, так как на перекрестке нет светофорного регулирования. Поэтому мы считаем необходимым установить здесь светофор, – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Также рядом располагается корпус вуза, студенты тоже проходят по опасному участку. Общественники уверены, что установка светофора поможет обезопасить перекресток.

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ИСТОЧНИК KP.RU