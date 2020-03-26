26 Март 2020 2020-03-26T11:21:50+03:00

Жителям города обещают оперативно ответить на волнующие их вопросы и обращения

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В администрации Орла начала работать «горячая линия» для оперативного принятия решений по обращениям жителей города и организаций. Она будет работать ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Телефон «горячей линии» горадминистрации 42-11-02. Появились свои оперативные службы в администрациях районов – в Железнодорожном (55-05-64), Заводском (71-73-17), Северном (47-38-90) и Советском (43-18-19).

Кроме того, с 23 марта администрация Орла перешла на онлайн-прием обращений горожан. Получить консультацию или поделиться проблемой сейчас можно по электронной почте info@orel-adm или в Интернет-приемной.

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ИСТОЧНИК KP.RU