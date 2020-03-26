Под Орлом пенсионер погиб из-за сжигания сухой травы

26 Март 2020 2020-03-26T10:46:05+03:00

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Вчера, 25 марта, в деревне Бобровка Орловского района погиб 70-летний местный житель. Информация о происшествии поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе двух часов дня.

- Звонившие сообщили о том, что это произошло, предположительно, в результате сжигания сухой травы. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты ведомства рекомендуют не сжигать траву бесконтрольно, не разжигать костры в ветреную погоду и не оставлять битое стекло на солнце. Они напоминают, поджег травы грозит штраф от 2 тысяч рублей для физических лиц до 30 тысяч рублей для предпринимателей.

Для юридических лиц эта сумма может увеличиться до 200 тысяч рублей или даже 400, если нарушение законно произошло в условиях особого противопожарного режима. Если же из-за вспыхнувшего огня пострадает чье-то имущество, то поджигателю может грозить и уголовная статья.

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ИСТОЧНИК KP.RU