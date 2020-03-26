2020-03-26T10:22:59+03:00
Происшествия

17-летний парень на мотоцикле врезался в две иномарки в Орле

Происшествие случилось в Заводском районе
Наталья Меркулова
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17-летний парень на мотоцикле врезался в две иномарки в Орле. Фото Госавтоинспекции Орловской области17-летний парень на мотоцикле врезался в две иномарки в Орле. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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Вчера, 25 марта, в Заводском районе Орла на улице Машкарина 17-летний мотоциклист вместе с 15-летним пассажиром едва не попали под колеса автомобиля.

Происшествие случилось 19:40 в районе дома №16. «Рено Сандеро» ехал по межквартальному проезду в сторону улицы Чечневой и начал поворот налево, когда на дороге оказался мотоцикл Кобра "Кросс-Фаер" без госномеров. Молодой человек ехал прямо во встречном направлении. Избежать столкновения не удалось.

- После столкновения с «Рено Сандеро», мотоциклист врезался в припаркованный на обочине «Шевроле Лачетти». В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир получили телесные повреждения и госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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