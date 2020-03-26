2020-03-26T10:41:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле депутаты, вернувшиеся из-за рубежа, самоизолировались

Положенный срок народные избранники проведут дома, чтобы не представлять угрозы для окружающих
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле двое депутатов городского совета, которые вернулись из-за границы, самоизолировались. Об этом рассказал мэр Василий Новиков.

На своей странице в фэйсбук градоначальник написал, что Владимир Строев и Эдуард Трояновский действительно вернулись из Чехии и Испании соответственно.

- По прибытии в Орел Владимир Строев сразу же самоизолировался, сдал все необходимые анализы. Сегодня, в ходе телефонного разговора, Владимир Владимирович сообщил мне, что пришли результаты. К счастью - отрицательные. Однако, как сознательный гражданин, оставшиеся три дня, он проведет дома, - сообщил мэр Орла Василий Новиков.

На сегодняшней сессии ни его, ни Эдуарда Трояновского, который также самоизолировался, не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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