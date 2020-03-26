2020-03-26T09:59:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Орле: кто уходит на каникулы, а кто продолжит трудиться с 29 марта по 5 апреля

О том, как регион будет жить в период вынужденных выходных, рассказал Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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На следующей неделе Орловская область, вместе со всей страной, уйдет на вынужденные каникулы. О принятии такой вынужденной меры, связанной со стремительным распространением коронавирусной инфекции, сообщили Президент России Владимир Путин 25 марта в ходе своего обращения к гражданам. Губернатор Орловской области Андрей Клычков пояснил жителям региона какие структуры будут функционировать, а кто будет сидеть дома в период с 29 марта по 5 апреля.

По сообщению губернатора, все жизнеобеспечивающие структуры будут функционировать: автобусы не пропадут с улиц, больницы, конечно же, будут открыты, трудиться будут и органы государственной власти, торговля не остановится.

Также не планируется закрывать детские сады. При этом Андрей Клычков отметил, что если родители остаются дома, то стоит оставить при себе и детей. Что касается кафе, гостиниц, фитнес-клубов - пока что закрывать их также никто не планирует.

По сути, на выходные уйдут орловцы, трудящиеся у частников. При этом заработная плата сохранится.

- Эта непростая мера, в том числе для экономики, принимается для того, чтобы мы с вами остались дома, обезопасили окружающих и не создавали дополнительных сложностей, - отметил Андрей Клычков в прямом эфире 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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