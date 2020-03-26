В Орел возвращается теплая погода
По данным специалистов Росгидрометцентра, с 26 марта в Орел начнет возвращаться тепло. Стихнет и сильный ветер.
Если сегодня столбики термометров покажут +11°С, то к субботе воздух днем прогреется уже до +14. Синоптики прогнозируют, что последние выходные марта порадуют орловцев теплой и солнечной погодой без осадков.
В субботу, 28 марта, возможна небольшая облачность. Ветер будет дуть с юго-востока с силой около 3м/с. Атмосферное давление – 751 мм рт.ст.
В воскресенье, 29 марта, дневная температура также зафиксируется на отметке +14°С. Южный ветер достигнет всего 2 м/с. Атмосферное давление – 742 мм рт.ст.
Пока синоптики дают осторожные прогнозы на грядущую неделю. Вероятно очередное похолодание.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU