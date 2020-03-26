Коронавирус в Орле, новости на 26 марта: почти 500 человек под наблюдением и нерабочая неделя

26 Март 2020 2020-03-26T09:35:49+03:00

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Орле и области на утро 26 марта 2020 года

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В Орловской области по прежнему остается двое человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Это семья, которая отдыхала в Европе. Муж и жена находятся изолированными в больнице им. Боткина, их состояние удовлетворительное, врачи делают все необходимое. Ребенок "пражской семьи", как прозвали заболевших в регионе, вируса не подхватил. Он также под наблюдением медиков в НКМЦ им. Круглой.

По словам главы региона Андрея Клычкова под наблюдением на домашней самоизоляции остается 478 человек. За сутки это число увеличилось на 111 человек. Всего же за весь период в зону риска попало 648 орловцев, с части людей уже снят карантин: только за последние сутки с 52 человек.

А с субботы, 28 марта, все желающие смогут пройти добровольное тестирование на наличие коронавирусной инфекции: в трех поликлиниках города будут доступные тест-системы. Это тестирование для людей, которые не попали в зону риска (не были за границей в очагах заражения или не общались с кем-то, вернувшимся из-за рубежа).

Усиленной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией станет следующая неделя, которую Президент РФ Владимир Путин решил сделать нерабочей. Глава Орловской области Андрей Клычков отметил, что это не каникулы и неделю с 29 марта по 5 апреля нужно провести по домам.

Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU