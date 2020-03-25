2020-03-25T20:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле можно будет пройти тестирование на коронавирусную инфекцию

Рассказываем, где и когда можно пройти тест на коронавирус в регионе
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орла и области смогут пройти добровольное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. "КП" рассказывает, где в Орле можно пройти тест на коронавирус.

О возможности здоровыми людьми пройти тестирование рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира со своими подписчиками в социальных сетях 25 марта. По словам главы региона две тысячи тест-систем уже имеются в наличии в Орле, в каждой из них по сто тестов.

Сдать тест и узнать свой статус можно во второй, третьей городской поликлиниках, а также поликлинике больницы им. Боткина с 10.00 до 14.00 начиная с 6 апреля.

Тест будет бесплатным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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