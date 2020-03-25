Андрей Клычков о коронавирусе в Орловской области: под наблюдением 478 человек

25 Март 2020 2020-03-25T20:36:43+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков по традиции провел прямой эфир, в ходе которого озвучил информацию о эпидемиологической обстановке в регионе. По его словам сейчас под наблюдением в домашней самоизоляции из-за коронавирусной инфекции находится уже 478 человек.

- По прежнему в регионе с выявленной коронавирусной инфекцией двое человек, их состояние удовлетворительное, осложнений нет, семейная пара под наблюдением и лечится. Под медицинским наблюдением сейчас находится 478 человек, за сутки это количество увеличилось на 111 человек. 11 человек госпитализированы, они на карантине в больнице им. Боткина, а также в НКМЦ им. Круглой (здесь находится ребенок той самой семейной пары, которая привезла китайскую хворь из Чехии - прим. ред.) - рассказал Андрей Клычков.

Всего же за весь период распространения заразы по планете и России в частности в Орловской области под наблюдением находилось 658 человек. 52 из них только за последние сутки вышли из под пристального внимания медиков: возможный инкубационный период прошел, COVID-19 обнаружено не было.

"КП" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU