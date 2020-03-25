2020-03-25T17:06:16+03:00
Общество

Орловчанка, заснувшая во время застолья, осталась без телефона и кошелька

Ситуацией воспользовалась подруга
Наталья Меркулова
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Орловчанка, заснувшая во время застолья, осталась без телефона и кошелькаОрловчанка, заснувшая во время застолья, осталась без телефона и кошелькаФото: Архив "КП"
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Жительница Мценска проводила время в компании знакомых. По традиции не обошлось без хмельного застолья. В какой-то момент жительница «устала» и заснула, а когда проснулась – осталась без кошелька и телефона.

Обнаружив пропажу, она пошла в полицию и написала заявление. Полицейские опросили свидетелей. Выяснилось, что к краже причастна 47-летняя дама, знакомая амчанки.

- Женщина, воспользовавшись ситуацией, украла из сумки потерпевшей телефон и 5 тысяч 200 рублей. Деньги она успела потратить, а гаджет удалось найти и изъять, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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