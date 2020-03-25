Выезд на встречку: водитель «Лады» погиб после столкновения с фурой под Орлом
Сегодня, 25 марта, на автодороге «Орел-Тамбов» в Свердловском районе произошла трагическая авария. Около 12 часов дня на 29 км «Лада Калина» вылетела на встречку и попала под фуру «ДАФ».
36-летний водитель легковушки скончался на месте. Доставить его из искореженного авто пришлось спасателям регионального МЧС России.
- В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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