Выезд на встречку: водитель «Лады» погиб после столкновения с фурой под Орлом

25 Март 2020 2020-03-25T15:39:16+03:00

Водитель «Лады» погиб после столкновения с фурой трассе «Орел-Тамбов». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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Сегодня, 25 марта, на автодороге «Орел-Тамбов» в Свердловском районе произошла трагическая авария. Около 12 часов дня на 29 км «Лада Калина» вылетела на встречку и попала под фуру «ДАФ».

36-летний водитель легковушки скончался на месте. Доставить его из искореженного авто пришлось спасателям регионального МЧС России.

- В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU