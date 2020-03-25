Администрация Орла начинает онлайн-прием обращений горожан

25 Март 2020 2020-03-25T15:17:12+03:00

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С 23 марта администрация Орла перешла онлайн-прием обращений горожан. Из-за профилактики коронавируса заглянуть на прием к руководству облцентра лично пока не получиться.

Получить консультацию или поделиться проблемой сейчас можно четырьмя способами – написать на электронную почту info@orel-adm, сделать запрос в Интернет-приемной, отправить письмо по почте: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, 1 или опустить обращение в специальный ящик в фойе администрации.

- С 9.00 до 13.00 сотрудники управления документационной работы помогут составить письмо. Кроме того, возле ящика для обращений есть телефонный справочник сотрудников администрации – они тоже не откажут в помощи. После 14.00 подать обращение самостоятельно можно будет до 6 часов вечера. Почту забирают раз в полчаса, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Ограничения в приеме обращений граждан коснулись и городского ЗАГСа. С понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 в фойе администрации можно обратиться только по вопросам регистрации смерти и рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU