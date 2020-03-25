25 Март 2020 2020-03-25T14:55:48+03:00

На улице Ленина в Орле открылась выставка о войсках НКВД и чекистах. Фото: пресс-служба мэрии Орла

«Незримый фронт» могут увидеть все желающие до 1 мая

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Сегодня, 25 марта, на центральной улице Ленина в Орле открылась выставка «Незримый фронт» о войсках НКВД и чекистах, которые сражались в годы Великой Отечественной. Первым зрителям особенно повезло – для них экскурсию лично провел историк и краевед Геннадий Афанасьев.

В экспозицию вошли снимки, архивные данные и информационные справки о «личном враге Адольфа Гитлера» - орловском «дедушке русского спецназа» Илье Старинове, работе разведгруппы «Дубровцы» и школе диверсантов.

Изучить выставку самостоятельно может любой желающий. Подробная информация на стендах изложена подробна и в доступной форме. Продлится выставка до 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU