На улице Ленина в Орле открылась выставка о войсках НКВД и чекистах
Сегодня, 25 марта, на центральной улице Ленина в Орле открылась выставка «Незримый фронт» о войсках НКВД и чекистах, которые сражались в годы Великой Отечественной. Первым зрителям особенно повезло – для них экскурсию лично провел историк и краевед Геннадий Афанасьев.
В экспозицию вошли снимки, архивные данные и информационные справки о «личном враге Адольфа Гитлера» - орловском «дедушке русского спецназа» Илье Старинове, работе разведгруппы «Дубровцы» и школе диверсантов.
Изучить выставку самостоятельно может любой желающий. Подробная информация на стендах изложена подробна и в доступной форме. Продлится выставка до 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU