Дача и иномарка сгорели в Орле
Вчера, 24 марта, СНТ «Ягодка» в городе Орле загорелся дачный дом. Происшествие случилось около пяти часов вечера.
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля выгорела полностью. Расположенный рядом навес и автомобиль «Форд Фокус» также были уничтожены огнем. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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