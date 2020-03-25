Дача и иномарка сгорели в Орле

25 Март 2020 2020-03-25T14:33:00+03:00

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Вчера, 24 марта, СНТ «Ягодка» в городе Орле загорелся дачный дом. Происшествие случилось около пяти часов вечера.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля выгорела полностью. Расположенный рядом навес и автомобиль «Форд Фокус» также были уничтожены огнем. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU