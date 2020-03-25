В лобовом столкновении на орловской дороге погибли двое водителей

25 Март 2020 2020-03-25T13:19:31+03:00

Удар был такой силы, что авто превратились в груду металла Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Сегодня утром на трассе в Орловской области случилось трагическое ДТП с летальным исходом. На встречной полосе столкнулись два автомобиля, "Нива" и "Мерседес", оба водителя скончались.

Все произошло в Свердловском районе около десяти часов в среду, 25 марта. На 12-м километре дороги "Змиевка-Глазуновка-Тросна", как установлено предварительно, 36-летний водитель отечественного внедорожника выехал на встречку. А в этот момент здесь ехала иномарка "Мерседес" под управлением 50-летнего водителя. Машины столкнулись. От удара автомобили превратились в груду металла, на месте работали спасатели: им пришлось извлекать тела погибших.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Мужчина - пассажир автомобиля "Мерседес" доставлен в Змиевскую ЦРБ.На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU