2020-03-25T13:19:31+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении на орловской дороге погибли двое водителей

Не смогли разъехаться автомобили "Нива" и "Мерседес"
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Удар был такой силы, что авто превратились в груду металлаУдар был такой силы, что авто превратились в груду металлаФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

Сегодня утром на трассе в Орловской области случилось трагическое ДТП с летальным исходом. На встречной полосе столкнулись два автомобиля, "Нива" и "Мерседес", оба водителя скончались.

Все произошло в Свердловском районе около десяти часов в среду, 25 марта. На 12-м километре дороги "Змиевка-Глазуновка-Тросна", как установлено предварительно, 36-летний водитель отечественного внедорожника выехал на встречку. А в этот момент здесь ехала иномарка "Мерседес" под управлением 50-летнего водителя. Машины столкнулись. От удара автомобили превратились в груду металла, на месте работали спасатели: им пришлось извлекать тела погибших.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте. Мужчина - пассажир автомобиля "Мерседес" доставлен в Змиевскую ЦРБ.На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы могут в соцсетях дать оценку проектам развития Парка Победы и Дворянки
Выезд на встречку: водитель «Лады» погиб после столкновения с фурой под Орлом
Администрация Орла начинает онлайн-прием обращений горожан
На улице Ленина в Орле открылась выставка о войсках НКВД и чекистах
Дача и иномарка сгорели в Орле
В лобовом столкновении на орловской дороге погибли двое водителей
В Орловской области осужденный «погорел» на даче взятки за УДО
В Орловской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса
Орловец забрался к соседке домой и украл газонокосилку
Орловский губернатор призвал работодателей перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
В пожаре в Северном районе Орла погиб 65-летний мужчина
В Орловскую область привезут партию защитных масок
Жители нескольких улиц Орла 25 марта остались без воды и отопления
В Орловской области активизировался навязчивый сервис по замене электросчетчиков
Завтра в Орле завоют сирены
Пожилая орловчанка оказалась в больнице после поездки на маршрутке
Удар на повороте: в Орле не разъехались водители двух иномарок
Жителям шести орловских деревень приходится добираться до райцентра на такси
В апреле в Орле начнут обновлять дорожную разметку
Коронавирус в Орле, новости на 25 марта: двое зараженных, сотни на карантине
Орловцы, подхватившие коронавирус, вернулись из Чехии
На трех улицах Советского района Орла не будет воды 25 марта
В Орле рецидивист попался на магазинной краже
Жителей Орла попросили по возможности не посещать Пенсионный фонд
Безработного орловца поймали на хранении наркотиков
В Орловской области выявили двоих заболевших коронавирусом