В Орловской области осужденный «погорел» на даче взятки за УДО

25 Март 2020 2020-03-25T12:46:19+03:00

43-летний мужчина оценил свою свободу в 80 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Осужденный колонии-поселения №7 во Мценске оценил свою свободу в 80 тысяч рублей. Именно такую сумму он попытался дать должностному лицу исправительного учреждения за помощь с УДО.

Инцидент произошел еще в феврале этого года. Преступление зафиксировали сами сотрудники регионального УФСИН России, после чего к делу подключились следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» в отношении 43-летнего осужденного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и выяснение всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU