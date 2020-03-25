В Орловской области осужденный «погорел» на даче взятки за УДО
Осужденный колонии-поселения №7 во Мценске оценил свою свободу в 80 тысяч рублей. Именно такую сумму он попытался дать должностному лицу исправительного учреждения за помощь с УДО.
Инцидент произошел еще в феврале этого года. Преступление зафиксировали сами сотрудники регионального УФСИН России, после чего к делу подключились следователи.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» в отношении 43-летнего осужденного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и выяснение всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU