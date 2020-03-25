В Орловской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T12:17:25+03:00

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В Орловской области нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе остается двое заболевших, они изолированы в медучреждении и находятся под наблюдением.

По сообщению Роспотребнадзора всего в России за последние сутки диагностировано еще 163 случая заражения. Больше всего в Москве, есть несколько и в соседних с Орловской областях. еще двое подхватили новую хворь в Тульской области, один человек заразился в Брянской области.

- Все заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает Роспотребнадзор.

Мы следим за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU