В Орловской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса
В Орловской области нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе остается двое заболевших, они изолированы в медучреждении и находятся под наблюдением.
По сообщению Роспотребнадзора всего в России за последние сутки диагностировано еще 163 случая заражения. Больше всего в Москве, есть несколько и в соседних с Орловской областях. еще двое подхватили новую хворь в Тульской области, один человек заразился в Брянской области.
- Все заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщает Роспотребнадзор.
Мы следим за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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