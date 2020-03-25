2020-03-25T12:17:19+03:00
Общество

Орловец забрался к соседке домой и украл газонокосилку

«Предприимчивый» житель села Петрушково попал под подписку о невыезде и уголовное дело
Наталья Меркулова
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Орловец забрался к соседке домой, украл газонокосилку и попал под статьюОрловец забрался к соседке домой, украл газонокосилку и попал под статьюФото: Архив "КП"
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Происшествие с кражей газонокосилки (бензинового триммера) случилось в селе Петрушково Шаблыкинского района. Возвращаясь домой, местная жительница заметила, что в ее жилище разбито окно. Затем, осмотрев владения, женщина не обнаружила дорого устройства.

Как позже выяснилось, к делу причастен односельчанин женщины. Бензиновый триммер он успел продать, а вырученные деньги потратить. Несмотря на это полицейские нашли и изъяли пропажу.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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