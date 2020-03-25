Орловский губернатор призвал работодателей перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет

25 Март 2020 2020-03-25T11:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

После того, как в Орле подтвердились два случая коронавируса, губернатор региона Андрей Клычков призвал всех работодателей отправить на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лет. Именно эта категории считается одной из самых чувствительных к инфекционным заболеваниям.

- Нужно максимально снизить риск заболевания пожилых людей коронавирусом. Сейчас они должны находились дома и меньше контактировали с окружающими, - пояснил Андрей Клычков.

Для орловцев старше 60-ти, которым нужна помощь в покупке лекарств и продуктов, Орловское региональное отделение «Молодой Гвардии» планирует организовать дистанционный информационный центр и волонтерскую поддержку.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU