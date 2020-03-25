Орловский губернатор призвал работодателей перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
После того, как в Орле подтвердились два случая коронавируса, губернатор региона Андрей Клычков призвал всех работодателей отправить на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лет. Именно эта категории считается одной из самых чувствительных к инфекционным заболеваниям.
- Нужно максимально снизить риск заболевания пожилых людей коронавирусом. Сейчас они должны находились дома и меньше контактировали с окружающими, - пояснил Андрей Клычков.
Для орловцев старше 60-ти, которым нужна помощь в покупке лекарств и продуктов, Орловское региональное отделение «Молодой Гвардии» планирует организовать дистанционный информационный центр и волонтерскую поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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