2020-03-25T11:08:07+03:00
Происшествия

В пожаре в Северном районе Орла погиб 65-летний мужчина

Через два часа после трагического происшествия здесь же горела иномарка
Наталья Меркулова
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В пожаре в Северном районе Орла погиб 65-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ пожаре в Северном районе Орла погиб 65-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня, 25 марта, ранним утром в Северном районе Орла случился сильный пожар. В общежитии на улице Матроса Силякова загорелась комната на втором этаже. Жертв избежать не удалось.

По информации регионального ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу в 4 часа. Уже через 8 минут, прибывшие на место спасатели, обнаружили тело 65-летнего хозяина комнаты.

- В результате пожара комната выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливаются, - сообщили «КП» в ведомстве.

На этом происшествия на улице Матроса Силякова не закончились. Через два часа, в 5:39, здесь загорелся автомобиль «Рено Логан». В машине выгорел салон и заднее левое колесо. Причина пожара также устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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