В Орловскую область привезут партию защитных масок
В Орловскую область поступит крупная партия защитных медицинских масок. Их в регион должны завести около 80 тысяч штук.
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе своего прямого эфира по вопросам коронавируса, который он провел в Инстаграме накануне вечером, 24 марта. Жители области выражают беспокойство тем, что из аптек исчезли защитные маски и антисептики. Глава регионе отметил, что вопрос этот он обсуждал с министром промышленности России и в ближайшее время партия в несколько десятков тысяч защитных средств поступит.
Однако сам губернатор отметил, что маска - не панацея и скорее пригодится если вы уже заболели: чтобы не заразить других.
Напомним,на сегодняшний день известно о двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом у орловцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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