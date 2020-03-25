2020-03-25T10:52:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловскую область привезут партию защитных масок

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Сейчас в аптеках Орловщины наблюдается дефицит защитных масокСейчас в аптеках Орловщины наблюдается дефицит защитных масокФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловскую область поступит крупная партия защитных медицинских масок. Их в регион должны завести около 80 тысяч штук.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе своего прямого эфира по вопросам коронавируса, который он провел в Инстаграме накануне вечером, 24 марта. Жители области выражают беспокойство тем, что из аптек исчезли защитные маски и антисептики. Глава регионе отметил, что вопрос этот он обсуждал с министром промышленности России и в ближайшее время партия в несколько десятков тысяч защитных средств поступит.

Однако сам губернатор отметил, что маска - не панацея и скорее пригодится если вы уже заболели: чтобы не заразить других.

Напомним,на сегодняшний день известно о двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом у орловцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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