2020-03-25T10:36:44+03:00
Недвижимость

Жители нескольких улиц Орла 25 марта остались без воды и отопления

Рассказываем, какие адреса попали в зону отключения, и до которого часа не будет ресурсов
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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Сегодня, 25 марта, в Орле часть домов по нескольким улицам в разных районах города осталась без холодной, горячей воды и отопления. Рассказываем, какие адреса попали в зону отключения, и до которого часа не будет ресурсов.

С 9.00 и до 18.00 холодное водоснабжение отключено по адресам:Октябрьская 16/18, Тургенева, 15 , 20, 22/10, 24, 26, а также Салтыкова-Щедрина, 12/16, 17, 17а, 19, 21, 27, 29. Неудобство связано с заменой узла водопроводной сети на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева.

С 9.00 до 15.00 горячую воду отключили следующим абонентам: улица 6-й Орловской дивизии дома №№ 11, 13, 15, улица Узловая, 1, 2, 3. Причина - ремонт ремонта бойлера на ЦТП по ул. 6-й Орловской дивизии.

Также с 9.00 до 18.00 из-за ремонта теплотрассы нет отопления и горячей воды у жителей домов: Черкасская, 32, Гагарина, 17, переулок Воскресенский, 13.

А с 9.00 и до 16.00 без холодной воды остались абоненты, по адресам: Комсомольская, 23, 23а, 25, 1-я Посадская, 19, 23, 25. Ресурса нет из-за замены задвижки на перекрестке Посадской и Маяковского. По этой же причине с 9.00 до 16.00 горячей воды нет в доме №23 по улице 1-й Посадской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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