2020-03-25T11:12:58+03:00
Общество

В Орловской области активизировался навязчивый сервис по замене электросчетчиков

Недобросовестные компании пугают людей штрафами и обещают скидки
Наталья Меркулова
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В Орловской области активизировался навязчивый сервис по замене электросчетчиков. Недобросовестные компании пугают людей штрафами и обещают скидки на переоборудование.

Как сообщают специалисты «Орловского энергосбыта», в погоне за наживой фирмы действуют по стандартной схеме. Они осматривают электросчетчик, а затем заявляют о его неисправности и настаивают на незамедлительной замене прибора.

- Если житель соглашается, в акте выполненных работ недобросовестные компании ставят отметку «заменён по желанию потребителя». Делается это потому, что в большинстве случаев реальных оснований для замены нет – приборы учёта соответствуют классу точности, у них не истек межповерочный интервал и сохранены контрольные пломбы, - рассказывает Наталья Осипова, начальник отдела по работе с физическими лицами в городе Орле ООО «Орловский энергосбыт».

Жителям региона советуют тщательно проверять документы нежданных гостей (сфотографировать по возможности), уточнять причину их появления и не верить на слово. Энергетики напоминают, что если межповерочный интервал, класс точности, пломбы в порядке, нет никаких механических повреждений – прибор менять не нужно и от навязчивой услуги стоит отказаться.

В остальных случая лучше обратиться к официальному поставщику электроэнергии по телефонам 8 (4862) 25-55-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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