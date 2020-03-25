Завтра в Орле завоют сирены
В Орле состоится проверка системы средств оповещения. 26 марта в облцентре завоют сирены, жителей просят не пугаться.
О плановой технической проверке сообщило Управление безопасности администрации Орла. Она начнется в 11.00.
- В это время в городских округах и муниципальных районах Орловской области будут звучать электросирены и выносные акустические установки. Жителей города Орла просят сохранять спокойствие при включении средств оповещения, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU