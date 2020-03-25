2020-03-25T10:24:02+03:00
Общество

Завтра в Орле завоют сирены

26 марта в городе пройдет проверка системы оповещения, жителей просят не пугаться
Ольга СУПОНЕВА
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26 марта в Орле завоют сирены26 марта в Орле завоют сиреныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле состоится проверка системы средств оповещения. 26 марта в облцентре завоют сирены, жителей просят не пугаться.

О плановой технической проверке сообщило Управление безопасности администрации Орла. Она начнется в 11.00.

- В это время в городских округах и муниципальных районах Орловской области будут звучать электросирены и выносные акустические установки. Жителей города Орла просят сохранять спокойствие при включении средств оповещения, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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