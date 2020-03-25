Пожилая орловчанка оказалась в больнице после поездки на маршрутке

25 Март 2020 2020-03-25T10:18:10+03:00

Фото с места аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

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В Орле накануне, 24 марта, произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Пожилая женщина неудачно прокатилась в маршрутке: получила травмы после падения.

Все случилось в Северном районе города, в начале третьего часа дня. 38-летний водитель вез пассажиров на автобусе марки "ПАЗ" по улице Металлургов, он двигался со стороны Московского шоссе в сторону Раздольной.

- В районе дома № 153 по Московскому шоссе произошло падение женщины-пассажира , которая получила телесные повреждения, доставлена в ООКБ им.Мопра, направлена на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU