Удар на повороте: в Орле не разъехались водители двух иномарок
Вчера, 24 марта, в Советском районе Орла не разъехались водители двух иномарок. Происшествие случилось в районе 9 часов утра на улице Тургенева.
23-летний автолюбитель на «Тойоте» ехал со стороны Октябрьской улицы и, недалеко от дома №28, врезался ехавший впереди «Рено Логан».
- В 11:04 из областной клинической больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился 30-летний пассажир автомобиля «Рено Логан». Он направлен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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