2020-03-25T09:23:13+03:00
Общество

Жителям шести орловских деревень приходится добираться до райцентра на такси

Общественники попросили вернуть рейсовый автобус в залегощенскую глубинку
Наталья Меркулова
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Жители шести орловских деревень не могут добраться до райцентраЖители шести орловских деревень не могут добраться до райцентраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жители шести деревень в Залегощенском районе остались без рейсового автобуса. Тех, кого имеет личный автомобиль, это практически не коснулось, зато остальным поездка в центр обходится недешево.

На отмененном маршруте «Залегощь-Ольховец» находятся деревни Котлы, Алексеевка, села Красное, Верхнее Скворчее и поселок Затишье. В большинстве из них нет ни магазинов, ни, тем более, аптек. Чтобы добраться до районной больницы и других социальные учреждений в райцентре, людям приходится заказывать такси.

- Мы призываем администрацию Залегощенского района восстановить работу рейсового автобуса в ближайшее время, – рассказала «КП» Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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