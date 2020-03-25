Жителям шести орловских деревень приходится добираться до райцентра на такси
Жители шести деревень в Залегощенском районе остались без рейсового автобуса. Тех, кого имеет личный автомобиль, это практически не коснулось, зато остальным поездка в центр обходится недешево.
На отмененном маршруте «Залегощь-Ольховец» находятся деревни Котлы, Алексеевка, села Красное, Верхнее Скворчее и поселок Затишье. В большинстве из них нет ни магазинов, ни, тем более, аптек. Чтобы добраться до районной больницы и других социальные учреждений в райцентре, людям приходится заказывать такси.
- Мы призываем администрацию Залегощенского района восстановить работу рейсового автобуса в ближайшее время, – рассказала «КП» Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU