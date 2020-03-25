25 Март 2020 2020-03-25T08:50:44+03:00

В апреле в Орле начнут обновлять дорожную разметку Фото: Архив "КП"

На работу собираются потратить более 20 миллионов рублей

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В первой декаде апреля в Орле начнут обновлять стершуюся за зиму дорожную разметку. Право на проведение работ выиграл подрядчик ООО «ДорИнвест».

На обновление планируют потратить 20 миллионов 100 тысяч рублей. Традиционно ремонт пройдет в два этапа - весной и осенью.

- Каждый этап предусматривает нанесение осевой разметки и пешеходных переходов краской и термопластиком на площади по 30 тыс. кв.м. Срок завершения работ по муниципальному контракту — до 1 октября 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU