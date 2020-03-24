Орловцы, подхватившие коронавирус, вернулись из Чехии

24 Март 2020 2020-03-24T19:58:10+03:00

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Сегодня, 24 марта, стало известно о двух первых подтвержденных случаях коронавируса в Орловской области. "Заразу" в регион привезла семья, вернувшаяся из Чехии.

Информацию о первых заболевших на Орловщине озвучил Роспотребнадзор, а позже ее подтвердил глава региона Андрей Клычков. В вечернем прямом эфире в Инстаграм губернатор сообщил, что муж и жена вернулись из Праги 17 марта. На момент их путешествия уже было известно о бушующей по всей Европе хвори. К сожалению, орловцам не удалось избежать заражения. После появления симптомов супругов госпитализировали в больницу им. Боткина, а их 11-летнего ребенка в НКМЦ им. Круглой. У взрослых тест на коронавирус оказался положительным, у ребенка диагноз не подтвердился.

По словам Андрея Клычкова, после возвращения из-за границы заболевшие находились на самоизоляции. Круг их общения был небольшим: всего два человека. Они установлены, им также предстоит пройти тест на заболевание.

"Комсомольская правда" следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU