На трех улицах Советского района Орла не будет воды 25 марта
В среду 25 марта часть жителей Советского района Орла останется без воды. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.
Без ресурса останутся дома: Октябрьская 16/18, Тургенева, 15 , 20, 22/10, 24, 26, а также Салтыкова-Щедрина, 12/16, 17, 17а, 19, 21, 27, 29.
Отключение продлится с 9.00 утра до 18 часов вечера.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, временное неудобство связано с заменой узла водопроводной сети на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева.
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ИСТОЧНИК KP.RU